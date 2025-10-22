الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي في حزب الله جنوب لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، اغتيال قيادي في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله بغارة استهدفته في منطقة عين قانا جنوبي لبنان.

وكتبت رئيسة قسم الإعلام العربي بالجيش الإسرائيلي، كابتن إيلا، على حسابها بمنصة "إكس"، إنه "في وقت سابق من اليوم، وبتوجيه من قيادة المنطقة الشمالية، أغار سلاح الجو الإسرائيلي على عيسى أحمد كربلا، قائد فصيل في قوة الرضوان في منطقة عين قانا، وقام بتصفيته".

وأضافت أن "كربلا كان ضالعًا في نقل وسائل قتالية داخل لبنان، وأن أنشطته شكلت خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وكان المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك قد حذر من نشوب مواجهة كبرى بين حزب الله وإسرائيل حال استمر الوضع الحالي ولم تفرض الدولة اللبنانية سيطرتها ونزعت سلاح الحزب المتمركز في جنوب لبنان.

ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لم يتوقف الجيش الإسرائيلي عن مهاجمة أهداف حزب الله وكوادره، مستمرًا في غاراته على جنوب لبنان.

واندلع صراع بين حزب الله وإسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عندما استهدفت الجماعة مواقع إسرائيلية على طول الحدود الجنوبية تضامنًا مع حركة "حماس"، في بداية حرب غزة.

ووجهت إسرائيل ضربات لحزب الله خلال العامين الماضيين، وقتلت العديد من كبار قادته، بمن فيهم الأمين العام السابق حسن نصر الله وخمسة آلاف من مقاتليه، ودمرت جزءًا كبيرًا من ترسانة أسلحته.