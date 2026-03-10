الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال "قائد وحدة النصر" بحزب الله‏⁧ اللبناني

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، اغتيال "قائد وحدة النصر" بحزب الله‏⁧ اللبناني، بغارة ليلية دقيقة في جنوب لبنان.

وبحسب المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، هاجم سلاح الجو امس الاول في منطقة (جويا) بجنوب لبنان وقضى على (حسن سلامة) قائد وحدة نصر في حزب الله.

وتولى سلامة، وفق أدرعي، منصب قائد الوحدة بعد القضاء على سلفه في المنصب (أبو طالب) في حزيران/يونيو 2024.

وكان سلامة من قدامى عناصر حزب الله، وشغل سلسلة طويلة من المناصب داخل الحزب ومن بينها قائد قطاع الخيام ونائب قائد العمليات في وحدة نصر.

وعلى مدار سنوات عمل سلامة بشكل مكثف ضد إسرائيل ودفع بالعديد من المخططات ضد الإسرائيليين، بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وتُعد (وحدة نصر) واحدة من ثلاث وحدات مسؤولة عن نشاط حزب الله في جنوب لبنان.