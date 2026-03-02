الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد "الجهاد الإسلامي" بغارة على بيروت

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، ليل الاثنين - الثلاثاء، تنفيذ غارة في العاصمة اللبنانية بيروت، قال إنها أسفرت عن مقتل أدهم عدنان العثمان، قائد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وذكر المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، على منصة إكس، أن العثمان شغل منصبه لسنوات عدة، وكان مسؤولاً عن دفع وتنفيذ مئات العمليات ضد إسرائيل، على حد وصفه.

وأضاف أدرعي، أن العثمان واصل خلال الفترة الأخيرة إدارة ما "عمليات للحركة داخل الأراضي اللبنانية"، شملت تدريب عناصر، وتجنيد مقاتلين، وشراء وسائل قتالية.