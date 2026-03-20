الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال القائد المركزي في الاستخبارات الإيرانية

أعلن الجيش الإسرائيلي عصر اليوم الجمعة، اغتيال القائد المركزي في الاستخبارات الإيرانية "مهدي رستمي شماستان" بضربة دقيقة في العاصمة طهران.

يأتي ذلك بعد ساعة من إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اغتيال رئيس هيئة استخبارات وحدة الباسيج في طهران إسماعيل أحمدي.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي، إنه نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية غارات على أكثر من 130 موقعاً للبنية التحتية التابعة للنظام الإيراني.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.