الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة من اليمن

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن.

وقال الجيش في بيان مقتضب، إن "سلاح الجو اعترض قبل وقت قصير طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن. وتم تفعيل الإنذارات وفقاً للسياسة المتبعة".

من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن الطائرة المسيرة جرى اعتراضها فوق منطقة المجلس الإقليمي "أشكول" شمال غربي النقب جنوبي إسرائيل.

ولم يصدر على الفور تعليق من جماعة الحوثي اليمنية التي تقصف إسرائيل عادة بصواريخ ومسيرات.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس الثلاثاء، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن تسبب في دوي صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى والقدس. وأعلنت جماعة الحوثي في اليوم نفسه قصفها مطار بن غوريون قرب تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وتشن جماعة الحوثي هجمات متواصلة على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن التي تعتبر أنها مرتبطة بها أو متجهة نحوها. وترد إسرائيل بقصف مواقع للحوثيين في مناطق سيطرتها في اليمن.