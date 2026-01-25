الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

شنّ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارات قال إنها استهدفت مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان ومنطقة البقاع، طالت منشآت "يُشتبه في استخدامها لإنتاج وسائل قتالية"، وفق تعبيره.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "هاجم عناصر من حزب الله كانوا يعملون في موقع لإنتاج وسائل قتالية جنوبي لبنان"، مشيراً إلى أنه "استهدف قبل قليل عنصراً من حزب الله في منطقة البازورية جنوبي لبنان".

وأوضح البيان أن "الغارة الأولى استهدفت مبنى في منطقة بير السناسل، حيث رصدت القوات أنشطة لعناصر حزب الله داخل المبنى كانت تهدف لإنتاج أسلحة لصالح الحزب"، مبيناً أن الغارة الثانية شملت منطقة البقاع "لاستهداف بنى تحتية عسكرية تابعة للحزب".

وذكر أن "هذه الأنشطة تمثل خرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وتهديداً للأمن القومي الإسرائيلي"، مؤكداً أن "قوات الجيش ستواصل العمل لإزالة أي تهديد ضد دولة إسرائيل".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط قتيل وجريح في الغارة الإسرائيلية على المنطقة الواقعة بين كفردونين وخربة سلم جنوبي البلاد.

يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أُبرم في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أنهى حرباً استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، وتُبقي قواتها في خمس نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.

وإثر ضغط كبير من أميركا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقاً للاتفاق، وبدأ الجيش بتنفيذ المرحلة الأولى منها، وفي يناير / كانون الثاني الجاري أعلن الجيش اللبناني انتهاء تنفيذ تلك المرحلة.