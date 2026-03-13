الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منشآت لإنتاج وتخزين الصواريخ الباليستية في إيران

شفق نيوز - القدس

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، تنفيذ سلسلة ضربات جوية استهدفت منشآت استراتيجية مخصصة لإنتاج وتخزين الصواريخ الباليستية في عدة مدن إيرانية، في تصعيد ميداني خطير يفاقم حدة التوترات الإقليمية.

وأوضح الجيش بحسب وسائل اعلام إسرائيلية، أن الهجمات شملت مواقع حيوية في العاصمة طهران، ومدينتي شيراز والأهواز، مؤكداً أن العملية جاءت رداً على التهديدات الصاروخية الأخيرة.

كما أوضح الجيش الإسرائيلي، أنه شرع بموجة غارات على مواقع تابعة للنظام الإيراني في العاصمة طهران.