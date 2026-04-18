الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مسلحين جنوب لبنان "خرقوا" وقف إطلاق النار

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، رصده مسلحين خرقوا وقف إطلاق النار واقتربوا من الجنود الإسرائيليين جنوب الخط الأصفر بجنوب لبنان.

وبحسب وسائل إعلام عبرية نقلا عن الجيش، فإنه هاجم المسلحين " جوا وبرا" بعد استشعار تهديد على القوات الإسرائيلية المتمركزة قرب ذلك الخط.

وأشار إلى تنفيذ قصف مدفعي دعما للقوات الإسرائيلية، أسفر عن تدمير بنى تحتية خلال الساعات الـ24 الماضية في جنوب لبنان، هذا ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب اللبناني أو حزب الله حول هذه الأنباء.