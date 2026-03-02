الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قيادي بارز في حزب الله

شفق نيوز- بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت شخصية بارزة في حزب الله اللبناني داخل الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكر الجيش، أنه نفّذ كذلك سلسلة هجمات واسعة النطاق طالت ما وصفها بالبنية التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، قصف 70 موقعا لحزب الله في لبنان، بضربته الاخيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي، اعلن يوم الاثنين، اغتيال رئيس استخبارات حزب الله في بيروت.

وكانت وسائل إعلام عبرية، افادت يوم الاثنين، بمقتل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله في لبنان، النائب محمد رعد، في غارات إسرائيلية جاءت عقب هجوم شنّه الحزب على موقع جنوب حيفا.

وأعلنت الحكومة اللبنانية، برئاسة نواف سلام، اليوم، حظر الأنشطة العسكرية لحزب الله، معتبرة إياها خارجة عن القانون ومخالفة لقرارات مجلس الوزراء.