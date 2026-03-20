الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عشرات البنى التحتية العسكرية في إيران

غارات سابقة على العاصمة الإيرانية طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، استهداف مواقع إنتاج وتخزين الصواريخ البالستية وعشرات البنى العسكرية في طهران ووسط إيران.

وذكر الجيش الإسرائيلي: "هاجمنا مواقع استخدمت لتخزين منصات إطلاق للصواريخ البالستية في طهران"، كما أعلن مهاجمة "مواقع يستخدمها النظام الإيراني لتصنيع الوسائل القتالية" في العاصمة الإيرانية.

وأضاف: "هاجمنا مواقع تطوير مكونات الصواريخ البالستية البعيدة المدى في إيران، واستهدفنا مواقع إنتاج وتخزين صواريخ كان يعمل داخلها جنود تابعون للنظام".

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.