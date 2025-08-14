الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً يمنياً

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، اعتراضه صاروخاً قادم من اليمن، حيث يشن الحوثيون هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.

وقال الجيش في بيان "قبل قليل اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخاً أطلق من اليمن، ولم يتم تفعيل صافرات الإنذار عملاً بالبروتوكول المتبع".

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل، يطلق المتمردون الحوثيون باستمرار صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، يتمّ اعتراض معظمها.

كما يشنّ الحوثيون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يتّهمونها بالارتباط بإسرائيل.

ويقول الحوثيون إنّ هجماتهم تصبّ في إطار إسنادهم للفلسطينيين في غزة.

وتردّ إسرائيل على هذه الهجمات بضرب مواقع تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن.