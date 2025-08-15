الجيش الإسرائيلي يطوق قطاع غزة من 3 جهات

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، إصدار أوامر إخلاء جديدة لمناطق جنوب شرقي مدينة غزة، فيما حصار القطاع من ثلاث جهات تمهيداً لاجتياحه برياً.

ووفقاً لوسائل إعلام، فإن الجيش الإسرائيلي ألقى منشورات ورقية على حي الصبرة طالب فيها سكانه بمغادرته، بعد أيام من عمليات نسف وقصف مكثفة في المناطق القريبة منه في حي الزيتون.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي عادة ما كان يطلب عند إصداره أوامر إخلاء لمناطق شرق غزة، من السكان المغادرة لمناطق غرب المدينة، لكنه بدأ مؤخراً دعوتهم للنزوح باتجاه منطقة المواصي جنوب قطاع غزة.

كما تقدمت آليات للجيش الإسرائيلي باتجاه منطقة الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة، ليفرض طوقاً حول المدينة التي يهدد باجتياحها، في حين يحاصر القطاع من الشمال بعد أن دمر مناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون أقصى شمال قطاع غزة.

بينما يحاصر الجيش غزة من المناطق الشرقية منها، بعد تدمير واسع ألحقه بحي الشجاعية وحي التفاح شرقاً، وتكثيف عمليات القصف والنسف في المناطق الجنوبية الشرقية عبر تقدمه في حي الزيتون وحي الصبرة، وبذلك أصبح يطوق مدينة غزة من ثلاثة اتجاهات، فيما أبقى طريقاً ساحلياً صغيراً في المناطق الغربية للسماح لسكان المدينة بالانتقال لمناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وبحسب المصادر الفلسطينية، فقد بدأ الجيش الإسرائيلي إجراءات لتنفيذ قرار المستوى السياسي باجتياح كامل لمدينة غزة ما ينذر بكارثة كبيرة بالنسبة للسكان الذين يعيشون في مساحة صغيرة من المدينة.