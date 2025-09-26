الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء ميناء غزة فوراً

شفق نيوز- الشرق الأوسط

طالب الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، من خلال إنذار بالإخلاء الفوري لسكان منطقة ميناء غزة.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: "إنذار عاجل إلى كل من لم يخل بعد منطقة ميناء غزة وحي الرمال في البلوكات 724, 725, 777, 835, 704, 702, 709 بالقرب من البرج المحدد بالأحمر والخيم المجاورة له في شارع أمين الحسيني.. سيهاجم جيش الدفاع المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره"، على حد قوله.

وأضاف أنه "من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلاء المبنى بشكل فوري جنوباً نحو المنطقة الإنسانية في المواصي".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف، يوم أمس الخميس، عن قرب التوصل إلى صفقة بشأن غزة، مؤكداً أن الجميع يريد أن يرى نهاية للحرب في القطاع.