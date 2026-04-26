الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارات إخلاء لسبع بلدات شمال الليطاني

أصدر الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، إنذارات إخلاء عاجلة لسكان سبع بلدات تقع شمال نهر الليطاني في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "وجه إنذارات إلى سكان بلدات ميفدون، شوكين، يحمر، أرنون، زوطر، وكفر تبنيت"، مطالباً "المدنيين بإخلائها فوراً".

ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف وتفجير ليلا في بلدتي القنطرة والطيبة جنوب لبنان، كما ألقى مناشير فوق أجواء بلدة المنصوري في قضاء صور يحذر فيها المواطنين من العودة أو التحرك باتجاه نحو 76 بلدة وقرية في جنوب لبنان.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي فجر اليوم الأحد أطراف بلدة شمع جنوب لبنان، فيما شنّت غارات إسرائيلية ليلا هجمات على بلدات حداثا والبازورية والشعيتية والقليلة في الجنوب.

وشهد الطريق الرئيس الرابط بين مدينتي صور وصيدا ومدينة صيدا باتجاه العاصمة بيروت حركة مرور كثيفة بعد تجدد موجات النزوح من جنوب لبنان جراء موجة التصعيد الإسرائيلي الأخيرة.