الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مجمع قيادة وسيطرة حماس وسط غزة

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن غارات شنها الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن العام الإسرائيلي الشاباك اليوم الاثنين، على من سماهم "مخربين داخل مجمع قيادة وسيطرة تابع لحماس في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة".

وقال أدرعي في منشور على صفحة (إكس)، "لقد استخدم الإرهابيون المجمع لتخطيط وتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات الجيش" وفق تعبيره

وأوضح أنه تم قبل الغارة، "اتخاذ خطوات عديدة لتقليص إمكانية إصابة المدنيين بما فيها استخدام الذخيرة الدقيقة والاستطلاع الجوي والمعلومات الاستخبارية الأخرى".

وأشار إلى أن "المنظمات الإرهابية تنتهك أحكام القانون الدولي مستغلة المرافق المدنية لأغراض إرهابية"، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي والشاباك سيواصلان، "العمل بقوة وإصرار ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة" وفق تعبيره.

واليوم الاثنين، أسفرت غارات جوية إسرائيلية متواصلة على القطاع، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لتحقيق في استهداف المدنيين خلال توزيع المساعدات.

المصدر: إرم نيوز