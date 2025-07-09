الجيش الإسرائيلي "يشكو" من تكلفة الحرب ويلمح لصفقة تبادل أسرى

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أيال زامير، يوم الأربعاء، عن صفقة تبادل أسرى متوفرة مع حماس، بانتظار تعليمات المستوى السياسي، مؤكداً أن الحرب "تكلفنا خسائر بشرية".

وقال زامير، في كلمة ألقاها خلال حفل تخريج الدورة 52 من كلية الأمن القومي، إن الحرب على قطاع غزة من أعقد الحروب في تاريخ إسرائيل، مشيرا إلى أنها تفرض تحديات قاسية وتكبد البلاد خسائر بشرية مؤلمة.

وأشار زامير إلى أن الظروف مهيئة لعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، مضيفاً "قواتنا أظهرت قدرات عملياتية عالية خلقت ظروفاً مواتية لإحراز تقدم في هذا الملف، وننتظر توجيهات المستوى السياسي لتحقيق ذلك".

وشدد على أن الجيش يواصل عملياته في قطاع غزة ضمن مهمة واضحة تتمثل بـ"استعادة الأسرى وحسم المعركة"، مؤكداً التزام الجيش بالتعليمات الحكومية.

ورغم تأكيده على الإنجازات، لم يخف رئيس الأركان الإسرائيلي آلام الحرب الباهظة التي تدفعها إسرائيل، إذ قال: "للأسف، الحرب تكلفنا خسائر بشرية. أتقدم بالعزاء لعائلات جنود كتيبة نتسح يهودا الذين سقطوا مؤخراً" في إشارة لكمين بيت حانون الذي نفذته المقاومة الفلسطينية.

وأوضح زامير أن الإستراتيجية الأمنية الإسرائيلية تقوم على الحسم العسكري، الحفاظ على التفوق النوعي، وتعميق التحالف مع الولايات المتحدة.

كما دعا رئيس الأركان إلى توسيع دائرة التجنيد وتعزيز الجاهزية العسكرية، معتبراً أن التحديات الإقليمية تتطلب قوة بشرية مؤهلة ومتماسكة.