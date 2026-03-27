الجيش الإسرائيلي يستهدف لبنان و3 مواقع إيرانية "حساسة"

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، بدء هجوم واسع على ثلاثة مواقع في إيران بالتزامن مع غارات جوية على العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكر الجيش أن الهجوم يستهدف مواقع عسكرية حساسة، في إطار العمليات المستمرة ضد تهديدات على الأمن القومي الإسرائيلي.

وأكد الجيش أن الضربات المزدوجة تأتي رداً على الهجمات السابقة من جماعات مسلحة مرتبطة بحزب الله، التي أطلقت صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى على مناطق إسرائيلية.

ولفت الجيش إلى أن العملية تهدف إلى تقليص القدرات العسكرية لهذه الجماعات والردع الاستراتيجي لإيران في الوقت نفسه.

في حين أكدت الإذاعة الإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف أكبر مصنعين للفولاذ في منطقة الأهواز الإيرانية، مبينة أن المصنعين مهمين لمشروع إيران النووي.

وكشف الجيش الإسرائيلي في وقت سابق عن توسيع حملته الجوية على إيران وشن غارات استهدفت 1000 منشأة في إطار تكثيف ضرباته على قطاع تصنيع الوسائل القتالية التابعة للنظام الإيراني.

وذكر الجيش أن سلاح الجو يقود مع هيئتيْ الاستخبارات العسكرية والعمليات، جهداً متواصلاً لضرب منظومة إنتاج الوسائل القتالية التابعة للنظام الإيراني.

كما كشف مسؤول بمحافظة فارس الإيرانية، عن مقتل عاملين وإصابة 2 إثر قصف أميريكي إسرائيلي على مصنع فيروز آباد للإسمنت.