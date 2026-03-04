الجيش الإسرائيلي يستهدف عجلة على طريق مطار الحريري

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلامية، مساء اليوم الأربعاء، باستهداف سيارة على طريق مطار الحريري، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف أحد عناصر حزب الله في بيروت.

وبحسب تغطيات إخبارية، فإن "هناك غاراتان إسرائيليتان متزامنتان استهدفتا سيارتين بصاروخين على طريق مطار بيروت".

من جهته، ذكر الجيش الإسرائيلي: "استهدفنا أحد عناصر حزب الله في بيروت"، فيما أوضحت القناة 14 العبرية، أن هدف الهجوم الإسرائيلي في بيروت "المسؤول عن إدارة النيران" في حزب الله.

هذا وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أكد الأربعاء، أن القتال في جنوب لبنان ضد إسرائيل، مرتبط بالحرب في إيران، في حين خاطب المعارضين لحزب الله، قائلاً: "لا تطعنوننا في ظهرنا".

وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية مكثفة، يوم الأربعاء، على مناطق عدة في لبنان، بينها الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة بعلبك، بالتزامن مع إنذارات عاجلة بإخلاء عشرات البلدات والقرى في الجنوب، ضمن تصعيد عسكري متواصل لليوم الثاني.

وفي تطورات ميدانية أخرى، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بارتفاع عدد ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت مجمعاً سكنياً مؤلفاً من أربعة طوابق في مدينة بعلبك شرقي البلاد إلى ستة قتلى و15 جريحاً، مع وجود مفقودين تحت الأنقاض.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 11 شخصاً وإصابة 23 آخرين جراء سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت فجر الأربعاء مناطق في جبل لبنان وبعلبك.

وأدى التصعيد إلى موجة نزوح جديدة، حيث افترش عدد من النازحين كورنيش بيروت هرباً من الغارات الجوية، بعد أن وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات إلى نحو 150 بلدة وقرية بينها الضاحية الجنوبية لبيروت.