الجيش الإسرائيلي يستدعي 54 ألف شاب من الحريديم ويفاقم أزمة داخلية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، عن تكثيف إجراءاته ضد المتهربين من الخدمة العسكرية من "اليهود المتدينين"، واستكمل إرسال نحو 80 ألف أمر تجنيد إليهم، الأمر الذي فاقم أزمة قانون إعفاء شباب الحريديم من الخدمة العسكرية.

ويستعد الجيش لعمليات اعتقال واسعة النطاق في جميع أنحاء إسرائيل بالتعاون مع الشرطة، وفق عدة وسائل إعلام عبرية.

وقالت القناة 12 العبرية ليلة الأربعاء، إن "الجيش الإسرائيلي أعلن عن إتمامه إرسال 54 ألف استدعاء إضافي بموجب الأمر الأول للشباب الحريديم".

ويضاف هذا إلى 24 ألف أمر أصدرها الجيش خلال عام التجنيد 2024، ويستهدف ما يعرف بـ"الأمر ثمانية"، من تتراوح أعمارهم بين 17.5 و28 عاماً أي من انتهت فترة إعفائهم من "التوراة"، بعد انتهاء سريان القانون.

وعلى هذا الأساس، قرر الجيش الإسرائيلي تقصير مدة إصدار أوامر الاعتقال للمتهربين.

في غضون ستة أسابيع، ووفقًا لمعايير الجيش، يُسجن المتهربون لأكثر من 540 يوماً، أو يخدمون عاماً إضافياً على خدمتهم المقررة سابقاً.