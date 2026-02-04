الجيش الإسرائيلي يرفع نشاط وحدة جمع المعلومات لمنع استعادة حزب الله قدراته

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كثف الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، نشاطه عبر وحدة جمع المعلومات "شاحاف" (869)، لمنع حزب الله من استعادة قدراته.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان أن "قوات الوحدة تعمل بشكل مستمر في منطقة جنوب لبنان لمنع أي محاولات من حزب الله لإعادة تأسيس بنيته وقدراته العسكرية".

وأشار البيان إلى أنه "خلال العام الماضي، تمكنت الوحدة من القضاء على نحو 60 عنصرا من حزب الله، بالإضافة إلى تفكيك عشرات المنشآت الإرهابية ومرافق تخزين الأسلحة ونقاط المراقبة المنتشرة في المنطقة".

وأكد البيان أن "مراكز قيادة المراقبة التابعة للوحدة أسهمت في توجيه النار البرية والجوية بدقة خلال مئات العمليات المركزة، ما عزز قدرة القوات على السيطرة الميدانية ومواجهة التهديدات بشكل فاعل".

وذكر الجيش أن "الوحدة ستشهد قريبا تطويرا تنظيميا وتقنيا، إذ من المقرر إنشاء سرية جديدة من القوات النسائية القتالية في شهر آذار/ مارس، بهدف تعزيز القدرات العملياتية والوضعية القتالية للوحدة، وزيادة جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية".