الجيش الإسرائيلي يرفض أوامر نتنياهو بشأن الإحتلال الكامل لقطاع غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفاد مسؤولان إسرائيليان لشبكة CNN، اليوم الأربعاء، بتفاقم الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والقيادة العسكرية بشكل غير مسبوق، بعد مواجهة مباشرة بينه ورئيس أركان الجيش إيال زمير حول الحرب على غزة.

وذكرت الشبكة، أن "زمير عارض بشدة في اجتماعات لمجلس الوزراء الأمني قرار السيطرة على مدينة غزة"، محذرا من "المخاطر التي قد تهدد حياة 48 رهينة إسرائيلية ما زالوا محتجزين في القطاع، إضافة إلى التبعات الإنسانية والاستراتيجية المترتبة على تهجير ما يصل إلى مليون فلسطيني".

كما أبدى اعتراضه على "ما قد يواجهه الجنود الإسرائيليون من أخطار في ساحة المعركة"، وحث الوزراء على "دراسة مقترح لوقف إطلاق النار قدمه وسطاء مصريون وقطريون ووافقت عليه حركة حماس، مؤكداً أن هناك إطارا جاهزا للتنفيذ".

وبحسب شبكة CNN، فإن "نتنياهو رفض إدراج المقترح على جدول أعمال الحكومة وأصر على المضي في الخطة العسكرية"، مستشهدا بما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "انسوا الصفقات الجزئية… ادخلوا بكل قوة وأنهوا الأمر"، فيما مشددا على أنه "يريد صفقة شاملة تضمن إطلاق جميع الرهائن دفعة واحدة".

ووفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فقد حذر زمير من أن "السيطرة على مدينة غزة ستقود حتما إلى احتلال عسكري كامل للقطاع، بحيث يتحمل الجيش المسؤولية المباشرة عن السكان".

ورغم موقفه الصارم، لم يحظ زمير سوى بدعم محدود من بعض الوزراء، بينهم أعضاء في حزب الليكود، بينما اتهمه حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف بانتهاج سياسة "ضعيفة وانهزامية" تعرقل تحقيق النصر على حماس.

جاء ذلك بعد تصاعد حدة التوتر بينه وبين الحكومة في الأسابيع الأخيرة بعد تداول تقارير عن معارضته توسيع الحرب، كما تعرض لانتقادات علنية من يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء، الذي وصفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه يقود "تمردا ومحاولة انقلاب عسكري شبيهة بجمهوريات الموز في السبعينيات"، وهو تصريح لم يتنصل منه والده.

وخلال نحو عامين من الحرب، تكررت المواجهات بين القيادة السياسية والعسكرية، بينما حاول نتنياهو مرارا تحميل القيادات الأمنية مسؤولية هجمات 7 تشرين الأول أكتوبر 2023.

الجدير بالذكر أن مجموعة من جنود الاحتياط، رفضت أمس الثلاثاء، المشاركة في العملية العسكرية المرتقبة للسيطرة على مدينة غزة، معتبرين أن القرار يهدد حياة الرهائن ويزيد من المأساة الإنسانية.