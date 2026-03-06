الجيش الإسرائيلي يدمّر مخبأً لقادة إيرانيين بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات

شفق نيوز- طهران

قال مسؤولون إسرائيليون، يوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي قصف ملجأ يُعتقد أنه تابع للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مع تقديرات تشير إلى أن قادة إيرانيين كانوا موجودين فيه أثناء القصف.

وأضاف المسؤولون، أن "هناك تقديرات تفيد بوجود قادة إيرانيين داخل ما يُعرف بمخبأ خامنئي عند استهدافه اليوم، حيث تم قصفه بنحو 100 قنبلة خارقة للتحصينات".

كما أصدر الجيش الإسرائيلي، وفقاً للمسؤولين، إنذاراً بالإخلاء لسكان منطقة صناعية في مدينة قم الإيرانية.

وتأتي هذه التطورات على خلفية إعلان الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من يوم الجمعة، أن إيران أطلقت صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكداً أن منظومات الدفاع الجوي التابعة له تعمل على اعتراضها.

إلى ذلك، دوّت صفارات الإنذار في وسط تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل مع انطلاق الهجوم الصاروخي الإيراني، وفقاً للجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وفي غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام عبرية باعتراض خمسة صواريخ على الأقل في أجواء تل أبيب أُطلقت من إيران، مشيرة إلى سقوط شظايا صواريخ في وسط إسرائيل.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق أعداد كبيرة من صواريخ "خرمشهر-4" و"خيبر" و"فتاح" باتجاه قلب الأراضي المحتلة، على حد قوله.