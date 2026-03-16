الجيش الإسرائيلي يدمر طائرة خامنئي في مطار بطهران

شفق نيوز- طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، تدمير طائرة كان يستخدمها المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، في مطار مهرآباد بطهران، خلال ضربات جوية طالت العاصمة الإيرانية.

وقالت وسائل إعلام، إن سلسلة من الغارات المكثفة استهدفت المنطقة المحيطة بالمطار، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير في إحدى الطائرات المتوقفة.

وأشارت إلى وقوع عدة انفجارات في محيط المطار، دون أن تقدم تفاصيل عن نوع الطائرة أو إن كانت مدنية أم عسكرية.

يعد مطار مهرآباد من أقدم المطارات الإيرانية وأكثرها ازدحاماً، إلى جانب وجود منشآت عسكرية تابعة للحرس الثوري في محيطه، مما يجعله هدفاً استراتيجياً في سياق الحرب الدائرة.