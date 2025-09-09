الجيش الإسرائيلي يدعو سكان غزة إلى إخلائها "فوراً"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

دعا الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، سكان مدينة غزة شمال القطاع إلى إخلاء المدينة باتجاه الجنوب، عبر محور الرشيد، مشيرا إلى أنه "سيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "إلى جميع سكان مدينة غزة والمتواجدين في كل أحيائها، من المدينة القديمة وتفاح شرقا وحتى البحر غربا، الجيش الإسرائيلي مصمم على حسم حماس وسيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة، كما عمل في مختلف أنحاء القطاع".

وأضاف: "من أجل سلامتكم، أخلوا فورا عبر محور الرشيد باتجاه المنطقة الإنسانية في المواصي"، مبينا أن "البقاء في المنطقة خطير جدا".

ودعا الجيش الإسرائيلي إلى الإبلاغ عن حواجز وضعتها حماس أو محاولات عناصرها لمنع الإخلاء".