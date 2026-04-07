الجيش الإسرائيلي يدعو جميع السفن قبالة ساحل جنوب لبنان إلى المغادرة فوراً
شفق نيوز- الشرق الأوسط
دعا الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، جميع السفن في المنطقة البحرية قبالة ساحل جنوب لبنان إلى المغادرة فوراً، والتوجه شمالاً حتى مدينة صور اللبنانية، مبيناً أن نشاط حزب الله يشكل "خطراً" على القطع البحرية في المنطقة الممتدة بين صور ورأس الناقورة"
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة "إكس"، إن الجيش سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية السفن من أي تهديد محتمل في المجال البحري.
بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الثلاثاء، بإن جنديا إسرائيليا قُتل وأصيب آخرون خلال اشتباكات مسلحة في جنوب لبنان.
وشنت إسرائيل هجمات جوية ومدفعية على 67 منطقة في لبنان، أغلبها في الجنوب منذ فجر السبت، مما أدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة 78 آخرين.
وشهدت الجبهة اللبنانية تصعيداً ميدانياً غير مسبوق، حيث أطلق حزب الله أكثر من 40 صاروخاً باتجاه مستوطنات الشمال والجليل، ما أسفر عن وقوع إصابات في نهاريا واندلاع حرائق واسعة.