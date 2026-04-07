الجيش الإسرائيلي يدعو جميع السفن قبالة ساحل جنوب لبنان إلى المغادرة فوراً

دعا الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، جميع السفن في المنطقة البحرية ‏قبالة ساحل جنوب لبنان إلى المغادرة فوراً، والتوجه شمالاً حتى مدينة ‏صور اللبنانية، مبيناً أن نشاط حزب الله يشكل "خطراً" على القطع البحرية ‏في المنطقة الممتدة بين صور ورأس الناقورة"‏‎‎

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة "إكس"، إن الجيش ‏سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية السفن من أي تهديد محتمل في المجال ‏البحري‎.‎

بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الثلاثاء، بإن جنديا إسرائيليا ‏قُتل وأصيب آخرون خلال اشتباكات مسلحة في جنوب لبنان‎.‎

وشنت إسرائيل هجمات جوية ومدفعية على 67 منطقة في لبنان، أغلبها ‏في الجنوب منذ فجر السبت، مما أدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة 78 ‏آخرين‎.‎

وشهدت الجبهة اللبنانية تصعيداً ميدانياً غير مسبوق، حيث أطلق حزب الله ‏أكثر من 40 صاروخاً باتجاه مستوطنات الشمال والجليل، ما أسفر عن ‏وقوع إصابات في نهاريا واندلاع حرائق واسعة‎.‎