الجيش الإسرائيلي يداهم منطقة في سوريا بـ100 جندي وعشرين آلية

شفق نيوز- دمشق

أفادت مصادر ميدانية، فجر الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي نفّذ عمليات مداهمة في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي بسوريا، بمشاركة أكثر من 100 عنصر مدعومين بنحو 20 عربة عسكرية.

وأوضحت المصادر لوكالة شفق نيوز أن هذه التحركات تأتي في سياق توغلات متكررة شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، حيث نفّذت القوات الإسرائيلية عمليات تفتيش داخل قرى بريف القنيطرة، وأقامت حواجز عسكرية على طرق رئيسة قبل أن تنسحب بعد ساعات.