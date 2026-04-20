الجيش الإسرائيلي يحذر من الاقتراب من الليطاني حتى إشعار آخر

جدد الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، تحذيراته لسكان عشرات القرى في جنوب لبنان، داعيا إلى عدم العودة إلى مناطقهم أو الاقتراب من نهر الليطاني ومحيطه.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني في بيان، إنه "على السكان الامتناع عن العودة إلى نحو 60 قرية جنوبية"، مشددا على ضرورة "عدم التحرك جنوب هذه البلدات أو الاقتراب من منطقة نهر الليطاني حتى إشعار آخر، وذلك حفاظًا على سلامتهم".

إلى ذلك، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر، أن "الجيش الإسرائيلي يعتزم إنشاء نحو 20 موقعا عسكريا في جنوب لبنان".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس قد أعلن أمس الأحد، إصدار تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك براً وجواً لضمان سلامة القوات.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 16 نيسان/ أبريل الجاري، أن قادة إسرائيل ولبنان اتفقوا على وقفٍ لإطلاق النار لمدة عشرة أيام.

وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام قابلة للتمديد بموافقة الطرفين، مع احتفاظ إسرائيل بحق الدفاع عن النفس عند أي تهديد.

كما يطلب من لبنان اتخاذ إجراءات لمنع أي هجمات ضد إسرائيل، والتأكيد على أن القوات الأمنية اللبنانية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن، مع استمرار وساطة الولايات المتحدة لتسهيل المحادثات بين الطرفين.