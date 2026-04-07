الجيش الإسرائيلي يحذر الإيرانيين من استخدام القطارات حتى مساء اليوم

حذر الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، المواطنين في إيران من استخدام القطارات أو التواجد بالقرب من خطوط السكك الحديدية، مشيراً إلى أن ذلك قد يعرض حياتهم للخطر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان موجه للإيرانيين، إن "الوجود داخل القطارات أو بالقرب من خطوط السكك الحديدية يشكل خطراً على السلامة"، داعياً إلى "الامتناع عن السفر عبر القطارات في مختلف أنحاء إيران حتى الساعة التاسعة مساء".

يأتي هذا بالتزامن مع تحذير شديد اللهجة أطلقه ترمب بتدمير جسور ومحطات توليد الطاقة في إيران، بحلول منتصف الليل، إذا لم يتم التوصل لاتفاق مقبول بالنسبة له قبل انتهاء المدة المحددة.