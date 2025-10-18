الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان (صور)

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، القبض على مشتبه فيهم حاولوا تهريب أسلحة في منطقة جبل الشيخ على الحدود بين سوريا ولبنان.

وقال الجيش في بيان: "في إطار نشاط ليلي الجمعة للواء الجبال 810 وبالتعاون مع الوحدة 504، تم اعتقال عدد من المشتبه فيهم حاولوا تهريب وسائل قتالية من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية في منطقة جبل الشيخ".

‏وذكر في بيانه أن "المشتبه فيهم حاولوا تهريب قنابل يدوية، ومسدسات، وصواريخ مضادة للدروع وذخيرة".

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه "‏تم تحويل المشتبه فيهم للتحقيق، كما تمت مصادرة جميع الوسائل القتالية".