الجيش الإسرائيلي يحاصر أطفالاً خدّج داخل مستشفى في غزة

شفق نيوز- غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الاثنين، نقلاً عن مصادر طبية بأن الجيش الإسرائيلي يحاصر مستشفى الحلو الدولي بمدينة غزة، منذ مساء أمس الأحد، ويستهدفها بوابل من القذائف المدفعية، رغم وجود عشرات المرضى والنازحين داخله بالإضافة إلى مجموعة من الأطفال الخدّج.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن المصادر الطبية قولها إن "قوات الاحتلال تحاصر المستشفى من جميع الجهات، مع اقتراب الدبابات من محيطه، حيث تم تجميع الطواقم الطبية والمرضى داخل الطوابق السفلية، مع تعذر الوصول إلى المستشفى أو الخروج منه".

ووفق المصادر، "يضم المستشفى عدة أقسام، من بينها قسم مرضى السرطان، بالإضافة إلى حضانة تحتوي على 12 حالة من الأطفال الخُدَج".

ويتواجد أكثر من 90 شخصا، ما بين طواقم طبية ومرضى داخل المستشفى، في ظل انقطاع تام للاتصالات والإنترنت.

من جهتها، قالت وكالة رويترز إن الدبابات الإسرائيلية اقتربت من قلب مدينة غزة الإثنين، مواصلة الهجوم البري قبل ساعات من المحادثات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي ألمح إلى انفراجة دبلوماسية في المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب.

وبعد ما يقرب من عامين من الجهود الدبلوماسية غير الناجحة، قدمت واشنطن الأسبوع الماضي خطة من 21 نقطة إلى دول عربية وإسلامية تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن المتبقين.

ووعد ترامب، الذي قال الأسبوع الماضي إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال صار قريبا، بتحقيق "شيء مميز" عشية اجتماعه مع نتنياهو.