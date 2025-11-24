الجيش الإسرائيلي يجري مناورة مفاجئة قرب الجولان

شفق نيوز- دمشق

أطلق الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مناورة عسكرية واسعة ومفاجئة قرب الجولان، ضمن تمرين على مستوى هيئة الأركان يستمر ليومين، بهدف تقييم الجاهزية لسلسلة من سيناريوهات الحرب المحتملة.

ووفق وسائل إعلام عبرية، تابعتها وكالة شفق نيوز، يحمل التمرين اسم "ماغين عوز" (درع القوة)، وبدأ باختبار مفاجئ للفرقة 210 المسؤولة عن الحدود مع سوريا، متضمناً تحريك قوات كبيرة في مرتفعات الجولان والوديان الشمالية، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات ورصد حركة مكثّفة للطائرات.

بدوره، أكد جيش الإسرائيلي، أنه "لا يوجد أي خطر أمني"، مشيراً إلى أن الهدف من المناورة هو فحص قدرة الوحدات المختلفة على التعامل مع أحداث طارئة ومفاجئة، إلى جانب تدريب القيادات على تقييم الموقف واتخاذ القرارات وإدارة القتال في حالة حرب متعددة الجبهات.

وشدّد الجيش الاسرائيلي على أن المناورة جزء من خطة التدريبات المقررة مسبقاً ضمن برامج عام 2025.

وتأتي هذه المناورة بعد أقل من 24 ساعة على عملية الاغتيال التي استهدفت القيادي العسكري البارز في حزب الله اللبناني هيثم الطبطبائي، إثر ضربة إسرائيلية.

ونقلت تقارير عبرية أن رئيس أركان الجيش الجنرال إيال زمير، وجّه بإجراء اختبار بشكل مفاجئ لقياس جهوزية فرقة باشان (210) والاستجابة السريعة للحالات الطارئة.

كما ذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن المناورة تشمل تحركات مكثفة للقوات وتحليقاً لوسائط جوية بينها الـ "المظلات الآلية"، مؤكدة أن الوضع طبيعي ولا توجد أي تعليمات خاصة للسكان، وأن التمرين كان مخططاً له مسبقاً ولم يُلغَ.