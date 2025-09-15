الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة ويعتقل شابا

شفق نيوز- دمشق

توغلت قوة عسكرية إسرائيلية تضم أكثر من عشر آليات صباح الاثنين، في بلدة الرفيد بريف القنيطرة، وبقيت داخل المنطقة لساعات عدة.

وقالت مصادر أهلية، لوكالة شفق نيوز، إن القوة دخلت من اتجاه عين زيوان وعين العبد، وانقسمت إلى قسمين، توجه أحدهما نحو بلدة الرفيد، حيث أقامت حاجزًا وأوقفت السيارات المارة، كما أطلقت النار في الهواء لترهيب الأهالي.

وبحسب المصادر، اعتقلت القوة شابا من أبناء البلدة يدعى داوود الصالح، واقتادته نحو قاعدتها في تل أحمر غربي.

وتأتي هذه العملية في سياق توغلات إسرائيلية متكررة في الأراضي السورية، في وقت تشهد فيه المنطقة مفاوضات بين سوريا وإسرائيل تتعلق بالعودة إلى اتفاق 1974 لوقف إطلاق النار.