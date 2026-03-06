الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 500 هدف في لبنان منذ بداية الحرب

غارة إسرائيلية سابقة في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفاد الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بمهاجمة أكثر من 500 هدف في لبنان منذ بداية الحرب في 28 شباط/ فبراير الماضي.

يأتي هذا في وقت ذكرت فيه وسائل إعلامية، أن الجيش الإسرائيلي شن غارات وقصف مدفعي على بلدات شقرا وياطر ويارون ومارون الراس جنوبي لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن مساء الجمعة، مهاجمة مكتب عصام حشان رئيس وحدة جمع التبرعات التابعة لحماس في لبنان.

وشن الطيران الإسرائيلي، في وقت سابق من مساء اليوم، غارات عنيفة على مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، ووفقاً للأنباء الأولية فقد تسببت الغارات في مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين.

وذكرت المصادر أن الغارات أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح، فيما لا تزال فرق الإسعاف والدفاع المدني تعمل في مواقع الاستهداف.

وشملت الضربات الجوية منطقة الجاموس ومنطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية، وهي مناطق تعد من أبرز معاقل حزب الله في العاصمة اللبنانية.

كما أفادت التقارير بأن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات إضافية على بلدات جنوب لبنان، بينها خربة سلم والقوزح، إلى جانب غارتين على بلدة حانين.

وتأتي هذه الضربات في ظل تصاعد المواجهات العسكرية على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، مع تبادل القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة.