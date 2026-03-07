الجيش الإسرائيلي: نواصل قصف طهران واستهدفنا مراكز تطوير للبرنامج النووي

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مواصلة قصف المدن الإيرانية مع التركيز على العاصمة طهران، فيما أشار إلى استهداف مراكز تطوير للبرنامج النووي الإيراني.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين، في مؤتمر: "نواصل قصف إيران في هذه الساعات مع التركيز على طهران، واستهدفنا مواقع بحث وتطوير تابعة للبرنامج النووي الإيراني".

ولفت المتحدث، إلى أن "كمية القذائف التي أطلقت في هذه الحرب ضعف ما أطلقناه في الحرب الماضية".

من جهتها، أكدت وسائل إعلام إيرانية، مساء السبت، تضرر ودمار بعض مباني ووحدات معهد باستور الإيراني؛ في أعقاب الهجمات الإسرائيلية والأميركية خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت، أنه بحسب التقارير المتوفرة، فقد دُمّرت مباني معهد باستور الإيراني تدميراً كاملاً في الهجمات الأميركية الإسرائيلية، كما تسببت الأضرار التي لحقت بالمعدات والمنشآت في الأقسام والمختبرات في تعطيل أنشطة هذا المجمع القيّم.

ووفقاً لإعلان معهد باستور الإيراني، يضم المجمع المتضرر، الذي تبلغ مساحته 24 ألف متر مربع، 13 مختبراً مرجعياً وطنياً، و3 مختبرات مرجعية شريكة، و8 مختبرات صحية، و23 قسماً بحثياً، ومركزين شريكين لمنظمة الصحة العالمية، و3 بنوك حيوية، و3 أمانات لشبكة بحثية، و3 مراكز بحثية، ووحدة تطعيم واحدة، ومختبراً واحداً معتمداً من قبل إدارة الغذاء والدواء.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.