الجيش الإسرائيلي: نقلنا جنودا وطائرات للجبهة السورية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، عن نقله أعدادا إضافية من المسيرّات والمقاتلات إلى الجبهة السورية.

وقال الجيش الإسرائيلي: "نلتزم بالتحالف الوثيق مع إخواننا الدروز".

وأصدر رئيس الأركان الإسرائيلي تعليماته بنقل كميات كبيرة من القوات الجوية إلى الجبهة السورية، حسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

تجددت الغارات الإسرائيلية، يوم الأربعاء، على دمشق مستهدفة القصر الرئاسي ووزارة الدفاع السورية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "أهداف الغارات في دمشق كانت قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان السورية".

فيما أشارت وكالة رويترز، إلى أن القصف الإسرائيلي على مبنى وزارة الدفاع السورية، أوقع قتلى وجرحى.

كما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن "الهجمات المؤلمة على سوريا بدأت".

وقد نقلت القناة 12 الإسرائيلية خبرا يفيد بان "وحدات مختلفة من قوات الجيش تهاجم سوريا الآن"ز

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الجيش الإسرائيلي يعمل لإنقاذ إخوتنا الدروز وللقضاء على عصابات النظام".

من جانبها، اعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "الجيش يستعد لنقل فرقتين عسكريتين إلى منطقة الجولان وسوريا".

فيما بين المبعوث الأميركي إلى سوريا أن "هناك حاجة لحوار هادف يقود إلى وقف دائم لإطلاق النار"، مضيفا "واشنطن تندد بشدة بالعنف ضد المدنيين في السويداء".

وقد قصفت إسرائيل، اليوم الأربعاء، مقر هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع السورية في دمشق، ما تسبب في انفجار ضخم سُمع دويه في أرجاء مختلفة من العاصمة.

وقال الجيش الإسرائيلي أنه أغار على "بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة" في دمشق، كما يواصل مراقبة التطورات والأعمال ضد المواطنين الدروز في سوريا، وبناء على توجيهات المستوى السياسي يهاجم في المنطقة ويبقى في حالة تأهب للسيناريوهات المختلفة".

إلى ذلك، أشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن "الهجوم على دمشق كان تحذيرياً وهو استهدف محيط القاعدة الرئيسية للجيش السوري".