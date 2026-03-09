الجيش الإسرائيلي: نشن هجوماً قوياً على إيران وحزب الله

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، أن طائراته المقاتلة تشن الآن هجوماً قوياً على إيران، فيما أشار إلى مهاجمة 6 مطارات في أنحاء إيران منذ بدء الحرب.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين، في مؤتمر صحفي، إلى "ضرب 35 برجاً سكنياً في بيروت، وقواتنا تنفذ عمليات كبيرة ضد حزب الله تشمل قوات الرضوان، وقمنا بـ300 عملية ضد حزب الله منها 100 ضد قوة الرضوان، وتوغلاتنا في لبنان تتيح لنا حماية البلدات الشمالية".

ولفت المتحدث، إلى أن "التهديد لا يزال قائماً رغم امتلاكنا أفضل منظومة دفاع جوي في العالم".

ويأتي هذا تزامناً مع شن الطيران الإسرائيلي غارات على العاقبية وبلدة النميرية ومحيط بلدة سيناي في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

ووجه الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، إنذار عاجلاً إلى سكان قرية الأنصارية في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن القيادة الشمالية في الجيش تستعد لإدخال الفرقة 162 للعمل بشكل مستقل داخل الأراضي اللبنانية، في خطوة قد تشير إلى توسيع العمليات البرية في جنوب لبنان.

من جهتها أعلنت السلطات اللبنانية، الاثنين، مقتل 17 شخصاً وإصابة 52 آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من البلاد.

وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، الاثنين، ارتفاع عدد النازحين من جنوب لبنان إلى 700 ألف نازح.

بدوره أعلن حزب الله اللبناني، الاثنين، عن قصف مستوطنة إسرائيلية واستهداف قوة للجيش الإسرائيلي في بلدة حدودية.

وذكرت صحيفة "تايم أوف إسرائيل" اليوم الاثنين، أن 16 شخصاً أُصيبوا بجروح في قصف شنه حزب الله على وسط إسرائيل.

وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.