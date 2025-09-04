الجيش الإسرائيلي: نسيطر على 40% من مدينة غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، سيطرته على نسبة 40% من مدينة غزة، والعملية مستمرة في التوسع حتى هزيمة حماس.

وقال الناطق باسم الجيش، إيفي دفرين، في بيان: "نسيطر اليوم على 40 في المئة من مدينة غزة. ستستمر العملية في التوسع والتكثف في الأيام المقبلة".

وأضاف قائلاً: "سنزيد الضغط على حماس حتى هزيمتها". وفي الأسبوع الماضي، أعلنت إسرائيل مدينة غزة "منطقة قتال".

وبدأ عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين الثلاثاء الماضي الالتحاق بالخدمة، قبل الهجوم المنتظر على مدينة غزة، والذي يريد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسريع وتيرته رغم تحذير ضباط كبار.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نحو 40 ألف جندي احتياط سيلتحقون بالخدمة اليوم (الثلاثاء) من أجل الهجوم على مدينة غزة.

ووافق مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتنياهو الشهر الماضي على خطة توسيع الحملة في قطاع غزة بهدف السيطرة على مدينة غزة، حيث خاضت القوات الإسرائيلية اشتباكات شرسة مع حركة حماس في المراحل الأولى من الحرب.

وشهد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني في وقت متأخر من يوم الأحد الماضي مشادات بين نتنياهو والوزراء الذين يريدون المضي قدماً في الهجوم على مدينة غزة وبين رئيس أركان الجيش إيال زامير الذي يحث السياسيين على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.