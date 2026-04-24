الجيش الإسرائيلي: نتابع مخططاً إيرانياً بمشاركة ميليشيات عراقية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشف الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، عن ما أسماه "مخطط تخريبي" إيراني بمشاركة وثيقة مع ما وصفها بـ"ميليشيات موالية لإيران" في العراق، مؤكداً متابعته عن كثب لهذه الشبكات و"سيعمل على مواجهتها عند الحاجة".

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز، إنه "على مدار الحرب عمل جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني على الدفع بمخططات تخريبية لاستهداف إسرائيليين داخل البلاد وخارجها".

وأضاف أدرعي: "ورداً على ذلك قام الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد، باستهداف عناصر مركزية شكّلت نقاط اختناق في دفع هذه المخططات الإرهابية وفي مقدمتهم المدعو مجيد خادمي، رئيس الجهاز والمدعو محسن سوري الذي شكل رئيس جهاز العمليات التخريبية وشخصية مهمة في دفعه قدماً".

وتابع أنه "خلال الأسابيع الأخيرة يجري الترويج لتنفيذ مخطط تخريبي إيراني بمشاركة وثيقة من ميليشيات موالية لإيران في العراق حيث تشارك في المخطط جهات أجنبية وتمويل مباشر من إيران".

وختم أدرعي التدوينة بالقول إن "الجيش الإسرائيلي يتابع عن كثب مجمل الشبكات الإرهابية في المنطقة وسيعمل في مواجهتها عند الحاجة".