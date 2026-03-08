الجيش الإسرائيلي: مستعدون لمواجهة الحوثيين وأمامنا معركة طويلة مع إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، الاستعداد لمواجهة جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون) إذا قرروا الدخول للحرب، فيما أشار إلى أن المعركة مع إيران طويلة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين، في مؤتمر صحفي، أن "أمامنا معركة طويلة في إيران ولبنان، ومستعدون للحوثيين إذا قرروا الدخول للحرب، وعلى الشعب الإيراني استعادة دولته ولا يبقى رهينة للنظام"، بحسب تعبيره.

وأضاف ديفرين: "ندرس تغيير تعليمات الجبهة الداخلية في الشمال بعد تكثيف ضربات حزب الله، ونشن هجمات ضد حزب الله دون توقف وسنزيل التهديدات في الشمال، ولا بديل عن نزع سلاح حزب الله".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/فبراير الماضي، سلسلة غارات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن أضرار كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران على الهجوم الأميركي – الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.