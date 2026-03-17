الجيش الإسرائيلي لمواطني العراق واليمن: تصلنا رسائلكم ومعلوماتكم عن الميليشيات

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، يوم الثلاثاء، بورود رسائل من "مواطني العراق واليمن" تطلب تجنيب البلدين مصير ما تعيشه إيران في الوقت الحالي، على حد زعمه.

وكتب أدرعي في تدوينة على منصة "إكس" بعنوان "رسالة إلى مواطني العراق واليمن"، ذكر فيها: "أفهم الوضع الصعب الذي تعيشون فيه، في ظل الظروف القاسية التي أوصلتكم إليها الميليشيات التي تعمل في بلديكم باعتبارها دمى بيد النظام الإيراني لسنين طويلة"، بحسب وصفه.

وادعى المتحدث قائلاً: "إنني أتلقى في الأيام الأخيرة الكثير من الرسائل من مواطنين يشعرون بالقلق من مستقبل غير معلوم. بعضكم يرسل لي معلومات عن نشاطات إرهابية تقوم بها الميليشيات، وهي نشاطات تضر بأمنكم وتعرّض أحبّاءكم وبلدكم للخطر".

وأشار إلى أن "الكثير منكم يطلب مني التواصل مع جهات إسرائيلية حتى لا يجد بلدكم نفسه في وضع مشابه لما تعيشه إيران. لكنني لست العنوان المناسب لمثل هذه الطلبات".