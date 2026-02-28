الجيش الإسرائيلي: أكملنا موجة غارات جديدة على إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، إكمال موجة أخرى من الضربات استهدفت منظومة الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي في غرب ووسط إيران.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أن "سلاح الجو استكمل قبل قليل موجة غارات على إيران"، مبيناً: "استهدفنا منظومة صواريخ باليستية وأنظمة دفاع جوي إيرانية".

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نواصل استهداف منظومة الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي لنظام إيران، وضرباتنا على إيران تحبط عمليات إطلاق عديدة نحو إسرائيل والشرق الأوسط".

ومساء السبت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، واصفاً إياه بأنه "أحد أكثر الأشخاص شراً في التاريخ".

بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، تصفية قيادات أمنية عليا في إيران، خلال ضربات وصفها بـ"الأكبر بتاريخ إسرائيل".

بالمقابل، فإن مدير العلاقات العامة لمكتب خامنئي، قال في تصريحات: في ظل الظروف التي يتعرض فيها العدو الأميركي–الصهيوني لضربات قاسية من قبل أبطال القوات المسلحة، لجأ إلى الحرب النفسية. فلنكن جميعاً يقظين تجاه الحرب النفسية التي يشنّها العدو.

وأعلنت إسرائيل، صباح السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.