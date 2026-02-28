الجيش الإسرائيلي: أكملنا ضربة واسعة على نظام الدفاع الاستراتيجي الإيراني

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، تنفيذ ضربة واسعة النطاق على منظومة الدفاع الاستراتيجي في إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "سلاح الجو استكمل موجة غارات واسعة استهدفت أنظمة دفاع جوي استراتيجية تابعة للنظام الإيراني".

وفي السياق، ذكر قائد الجيش الإسرائيلي أن "الهجوم على إيران على مستوى مختلف تماماً عن حرب حزيران/ يونيو 2025".

من جهتها أفادت وكالة "رويترز"، يوم السبت، بأن وزير الدفاع الإيراني، أمير ناصر زاده، قُتل في الهجمات التي نُفّذت ضد إيران.

وذكرت "رويترز"، نقلاً عن مصدرين مطلعين على العمليات العسكرية الإسرائيلية ومصدر إقليمي، أن الهجمات "الأميركية – الإسرائيلية" أسفرت أيضاً عن مقتل قائد الحرس الثوري، محمد باكبور.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "ربما فقدنا بعض القادة لكنها ليست مشكلة كبيرة".

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.