الجيش الإسرائيلي: قصفنا 6 مطارات ايرانية

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه هاجم ستة مطارات في إيران، مشيرا إلى تدمير 15 طائرة حربية ومروحية قتالية ايرانية.

وقال في بيان إنه "هاجم ستة مطارات تابعة في غرب وشرق ووسط إيران"، مبينا أنه "خلال الغارات، تم استهداف مدارج إقلاع، وحظائر تحت الأرض، وطائرة للتزويد بالوقود، وطائرات من طراز F-14، وF-5، وAH-1 تابعة للنظام الإيراني".

وأفاد بأن "القطع الجوية المُدمَّرة كانت مُعدّة للاستخدام ضد طائرات سلاح الجو ولإحباط هجماتها على الأراضي الإيرانية".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن اليوم الإثنين ضربات على مواقع عسكرية في كرمنشاه بغرب إيران، في اليوم الحادي عشر من الحرب.

وقال الجيش في بيان إن سلاح الجو "يشن حاليا ضربات على مواقع بنى تحتية عسكرية في كرمنشاه في إيران".

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران تواصل هجماتها الصاروخية على إسرائيل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم نشر الأنظمة الدفاعية مرة أخرى "لاعتراض التهديد".