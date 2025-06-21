الجيش الإسرائيلي: عمقنا ضرباتنا للمنشآت النووية في أصفهان

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن تكثيف ضرباته للمنشآت النووية الإيرانية، مشيراً إلى استهداف مواقع في أصفهان وأخرى لإنتاج أجهزة الطرد المركزي وقاذفات صواريخ غربي إيران.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، إن "الضربات التي نُفذت عمّقت استهدافنا للمنشآت النووية الإيرانية في أصفهان"، معتبراً أن الجيش "حرم النظام الإيراني من القدرة على إعادة بناء قدراته مستقبلاً".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يخوض واحدة من أكثر الحروب تعقيداً في تاريخ إسرائيل، ويعمل بحرية داخل الأجواء الإيرانية"، مؤكداً وجود "الكثير من الأهداف والمهام الواجب إنجازها لتحقيق هدف إزالة الخطر الإيراني" وفق تعبيره.

وتابع ديفرين: "سنواصل عملياتنا حتى إزالة الخطر الإيراني بشكل كامل"، مشيراً في ذات الوقت إلى أن أكثر من ألف مسيّرة أُطلقت على إسرائيل منذ بدء الحرب مع إيران، وتم إسقاط معظمها.