الجيش الإسرائيلي: سنواصل الهجوم ولن أكشف عن بنك اهدافنا في إيران

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسلائيلي، يوم الإثنين، عن استمراره بالهجوم على إيران، فيما اكد أنه يكشف عن بنك اهدافه فيها.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ايفي ديفرين، في مؤتمر صحفي: سنواصل القتال حتى انجاز مهمتنا.

وردا على سؤال حول اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي: سنمس كل من يهدد إسرائيل.

وأكد "هاجمنا ودمرنا طائرتين إيرانيتين من طراز F-14 في مطار طهران.

وتوقع: ضربات أخرى على مدننا الليلة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أفاد قبل قليل، بأنه لا يستبعد اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي لإنهاء الصراع.

وقال نتنياهو، خلال مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز": "لا أستبعد اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي".

وأضاف أن "استهداف المرشد الأعلى الإيراني سينهي الصراع المستمر بين إسرائيل وإيران الذي اندلع أواخر الأسبوع الماضي، ولن يؤدي إلى تصعيده".

وردا على سؤال حول تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض خطة إسرائيلية لاغتيال خامنئي خشية تصعيد الصراع، قال نتنياهو: "هذا لن يصعد الصراع، بل سينهيه".

وتابع نتنياهو: "عانينا من نصف قرن من الصراع نشره هذا النظام الذي يرعب الجميع في الشرق الأوسط، وقصف حقول النفط في أرامكو السعودية وينشر الإرهاب والتخريب في كل مكان".

وبين: "إيران تريد حربا لا تنتهي، وهي تقودنا إلى حافة حرب نووية. ما تقوم به إسرائيل في الواقع هو منع هذا، ووضع حد لهذا العدوان، ولا يمكننا تحقيق ذلك إلا من خلال مواجهة قوى الشر".

وعند سؤاله عما إذا كانت إسرائيل ستستهدف المرشد الأعلى بالفعل، أجاب نتنياهو بأن إسرائيل "تقوم بما يتوجب عليها فعله".