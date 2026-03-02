الجيش الإسرائيلي: سننهي معركتنا مع حزب الله بضربة قوية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، مواصلة عملياته في لبنان، مشيراً إلى أن إنهاء المعركة مع حزب الله ستكون بـ"ضربة قوية" وسيدفع "الثمن باهضاً"، بحسب تعبيراته.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين، في مؤتمر، أن "حزب الله فتح النار ضد إسرائيل ويعرف الثمن، وسننهي معركتنا مع حزب الله بضربة قوية، وسيدفع الثمن باهضاً، ونواصل عملياتنا في لبنان خلال هذه الساعات، وكل الخيارات مطروحة بشأن هجوم بري في لبنان".

وأضاف: "اغتلنا حسين مقلد مسؤول استخبارات حزب الله، وقصفنا 10 منشآت تابعة للاستخبارات الإيرانية، وأطلقنا 250 قذيفة على أهداف تابعة للنظام الإيراني في قلب طهران، ودمرنا العشرات من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية".

هذا وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في بيان مقتضب، الاثنين، مقتل 52 شخصاً وإصابة 154 آخرين في الغارات الإسرائيلية منذ يوم أمس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، قصف 70 موقعاً لحزب الله في لبنان، بضربته الأخيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن يوم الاثنين، اغتيال رئيس استخبارات حزب الله في بيروت.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت يوم الاثنين، بمقتل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله في لبنان، النائب محمد رعد، في غارات إسرائيلية جاءت عقب هجوم شنه الحزب على موقع جنوب حيفا.

وأعلنت الحكومة اللبنانية، برئاسة نواف سلام، اليوم، حظر الأنشطة العسكرية لحزب الله، معتبرة إياها خارجة عن القانون ومخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

وأعلن حزب الله اللبناني، فجر اليوم الاثنين، أنه استهدف بصليات من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا، كما أطلق رشقات صاروخية جديدة من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، في تصعيد متواصل على الجبهة الشمالية.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي شنّ هجمات على عشرات الأهداف في بيروت وجنوب لبنان، شملت قيادات في الحزب ومقار عمليات وبنى تحتية، إضافة إلى استهداف مركبة تقل عنصرين من قوة رضوان في منطقة كفر الدجال.