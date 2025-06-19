الجيش الإسرائيلي: سنعمق الضربات داخل إيران ونستهدف المواقع النووية

شفق نيوز/ شدد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي العميد إيفي دفرين، يوم الخميس، أن الجيش سيعمق الضربات الجوية داخل إيران واستهداف مفاعلاتها النووية كافة.

وقال العميد دفرين في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "السلاح الجوي يقصف ويعمق القصف بما فيها المواقع النووية بوشهر وفوردو نطنز وغيرها اخرى، ولدينا أهداف مستقبلية".

وردا على سؤال بشأن اغتيال اسرائيل للمرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، قال المتحدث، نحن الجيش الاسرائيلي يعمل بالتنسيق مع المستوى السياسي، ولدينا خطة مدروسة في هذا الصدد، والنظام الإيراني نظام إرهابي".