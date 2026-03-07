الجيش الإسرائيلي: دمرنا 16 طائرة إيرانية كانت تنقل أسلحة لحزب الله

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، تدمير 16 طائرة تابعة لفيلق القدس في مطار مهرآباد بالعاصمة الإيرانية طهران، مشيراً إلى أن الطائرات التي دمرت كانت تنقل أسلحة إلى حزب الله.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "استكملنا خلال الليل هجمات واسعة بأنحاء طهران وعلى بنى تحتية عسكرية في مطار مهرآباد بطهران"، مبيناً "استهدفنا الليلة الماضية مقاتلات حربية إيرانية شكلت تهديداً على مقاتلاتنا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن جيشها بدأ موجة "واسعة" من الضربات على البنية التحتية للنظام الإيراني في العاصمة طهران ومدينة أصفهان مع دخول التصعيد العسكري في المنطقة يومه الثامن.

هذا وأكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية، سماع دوي انفجارات في مناطق بطهران وأصفهان وسط البلاد.

وعلى صعيد متصل أعلن الهلال الأحمر الإيراني، أن "العدوان" الأميركي الإسرائيلي على إيران استهدف 6668 موقعاً مدنياً منذ بداية التصعيد في يوم 28 من شهر شباط/ فبراير الماضي ولغاية الآن.