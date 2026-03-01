الجيش الإسرائيلي: دمرنا مقر الهيئة العامة لقوات الأمن الداخلي الإيراني وعشرات المقار الأخرى

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، تنفيذ موجة جديدة من الغارات الجوية استهدفت مقرات قيادية وأمنية تابعة في إيران، مؤكداً تدمير مقر الهيئة العامة لقوات الأمن الداخلي الإيراني وعشرات المقار الأخرى.

وذكر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في منشور له على منصة "إكس"، أن "عشرات المقاتلات التابعة لسلاح الجو نفذت الهجمات بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية وبمشاركة هيئة العمليات، واستهدفت عدداً من مقرات القيادة الرئيسية داخل إيران".

وأوضح المتحدث، أن من بين الأهداف التي تم قصفها "مقر القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي، الذي كان يُستخدم مركزاً للقيادة والسيطرة يربط بين القيادات العليا والقوات المنتشرة على الأرض، إضافة إلى الإشراف على عمليات أمنية داخل البلاد".

وأضاف أن الغارات شملت أيضاً تدمير مقر قيادة "ثأر الله"، الذي وصفه بأنه مركز مسؤول عن إدارة منظومة الدفاع عن العاصمة طهران في مواجهة التهديدات العسكرية.

وأشار المتحدث إلى أن "استهداف مقرات القيادة يمثل ضربة لقدرات القيادة والسيطرة الإيرانية، ويؤثر على قدرة المؤسسات الأمنية والعسكرية على إدارة العمليات والحفاظ على الاستقرار".

وأكد أن العمليات العسكرية ستتواصل، مع توسيع نطاق الضربات ضد ما اعتبره أهدافاً مرتبطة بالبنية العسكرية والأمنية الإيرانية.