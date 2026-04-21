الجيش الإسرائيلي: حزب الله استهدف قواتنا وأراضي الشمال بصواريخ ومسيّرة

قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إن حزب الله أطلق صواريخ باتجاه قواته في جنوب لبنان، فيما أكد اعتراض مسيرة أطلقها الحزب شمال إسرائيل.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن "حزب الله أطلق صواريخ باتجاه قواتنا في رب ثلاثين جنوبي لبنان جنوب خط الدفاع المتقدم، وتم مهاجمة المنصة التي أطلق منها الحزب الصواريخ".

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن "قواته اعترضت مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه كفار يوفال بالجليل الأعلى".

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت بإطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل، فيما أوضح الجيش الإسرائيلي أن تفعيل صفارات الإنذار بمنطقتي كفار يوفال ومعيان بروخ شمال إسرائيل كان إثر تشخيص خاطئ.

لكن في وقت لاحق، أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن إطلاق صفارات الإنذار لم يكن خاطئاً كما قال الجيش بل نجم عن إطلاق مسيرة من حزب الله.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل عدد من "المسلحين" قال إنهم خرقوا تفاهمات وقف إطلاق النار في لبنان، وذلك في اليوم الخامس من الهدنة.

كما حذر الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان من الاقتراب من نهر الليطاني أو التحرك جنوب مجموعة من القرى، بالتزامن مع تعزيز وجوده الميداني في المنطقة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الشرط الأساسي قبل انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، المقررة في واشنطن، يتمثل في تمديد وقف إطلاق النار.

وكانت واشنطن قد استضافت، الثلاثاء الماضي، محادثات مباشرة رفيعة المستوى بين لبنان وإسرائيل، ضمن جهود التهدئة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ووقف الهجمات المتبادلة.